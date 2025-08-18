Mis on Pepe the King Prawn (PRAWN)

PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pepe the King Prawn (PRAWN) allikas Ametlik veebisait

Pepe the King Prawn hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pepe the King Prawn (PRAWN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pepe the King Prawn (PRAWN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pepe the King Prawn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pepe the King Prawn hinna ennustust kohe!

PRAWN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenoomika

Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRAWN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pepe the King Prawn (PRAWN) kohta Kui palju on Pepe the King Prawn (PRAWN) tänapäeval väärt? Reaalajas PRAWN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PRAWN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PRAWN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pepe the King Prawn turukapitalisatsioon? PRAWN turukapitalisatsioon on $ 130.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PRAWN ringlev varu? PRAWN ringlev varu on 999.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRAWN (ATH) hind? PRAWN saavutab ATH hinna summas 0.024724 USD . Mis oli kõigi aegade PRAWN madalaim (ATL) hind? PRAWN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PRAWN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PRAWN kauplemismaht on -- USD . Kas PRAWN sel aastal kõrgemale ka suundub? PRAWN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRAWN hinna ennustust

Pepe the King Prawn (PRAWN) Olulised valdkonna uudised