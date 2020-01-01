Pepe on Doge (PODGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pepe on Doge (PODGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pepe on Doge (PODGE) teave PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment. Ametlik veebisait: https://pepeondoge.com

Pepe on Doge (PODGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pepe on Doge (PODGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 176.21K $ 176.21K $ 176.21K Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 176.21K $ 176.21K $ 176.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00261721 $ 0.00261721 $ 0.00261721 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00017621 $ 0.00017621 $ 0.00017621 Lisateave Pepe on Doge (PODGE) hinna kohta

Pepe on Doge (PODGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pepe on Doge (PODGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PODGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PODGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PODGE tokeni tokenoomikat, avastage PODGE tokeni reaalajas hinda!

PODGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PODGE võiks suunduda? Meie PODGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

