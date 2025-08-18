Pepe on Doge (PODGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.00261721$ 0.00261721 $ 0.00261721 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -- Hinnamuutus (1 p) -4.09% Hinnamuutus (7 p) -1.14% Hinnamuutus (7 p) -1.14%

Pepe on Doge (PODGE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PODGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PODGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00261721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PODGE muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.09% 24 tunni vältel -1.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pepe on Doge (PODGE) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 175.65K$ 175.65K $ 175.65K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 175.65K$ 175.65K $ 175.65K Ringlev varu 999.98M 999.98M 999.98M Koguvaru 999,981,075.36 999,981,075.36 999,981,075.36

Pepe on Doge praegune turukapitalisatsioon on $ 175.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PODGE ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999981075.36. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 175.65K.