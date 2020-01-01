Pepe KRC20 ($PEPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pepe KRC20 ($PEPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pepe KRC20 ($PEPE) teave Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​. Ametlik veebisait: https://www.pepekrc20.com Ostke $PEPE kohe!

Pepe KRC20 ($PEPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pepe KRC20 ($PEPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Koguvaru: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Ringlev varu: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pepe KRC20 ($PEPE) hinna kohta

Pepe KRC20 ($PEPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pepe KRC20 ($PEPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $PEPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $PEPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $PEPE tokeni tokenoomikat, avastage $PEPE tokeni reaalajas hinda!

$PEPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $PEPE võiks suunduda? Meie $PEPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $PEPE tokeni hinna ennustust kohe!

