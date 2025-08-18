Mis on Pepe KRC20 ($PEPE)

Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​.

Üksuse Pepe KRC20 ($PEPE) allikas Ametlik veebisait

Pepe KRC20 hinna ennustus (USD)

Vaadake Pepe KRC20 hinna ennustust kohe!

$PEPE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Pepe KRC20 ($PEPE) tokenoomika

Pepe KRC20 ($PEPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $PEPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pepe KRC20 ($PEPE) kohta Kui palju on Pepe KRC20 ($PEPE) tänapäeval väärt? Reaalajas $PEPE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $PEPE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $PEPE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pepe KRC20 turukapitalisatsioon? $PEPE turukapitalisatsioon on $ 984.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $PEPE ringlev varu? $PEPE ringlev varu on 28.70B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $PEPE (ATH) hind? $PEPE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $PEPE madalaim (ATL) hind? $PEPE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $PEPE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $PEPE kauplemismaht on -- USD . Kas $PEPE sel aastal kõrgemale ka suundub? $PEPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $PEPE hinna ennustust

Pepe KRC20 ($PEPE) Olulised valdkonna uudised