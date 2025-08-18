Rohkem infot PEW

pepe in a memes world logo

pepe in a memes world hind (PEW)

Loendis mitteolevad

1 PEW/USD reaalajas hind:

--
----
-0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
pepe in a memes world (PEW) reaalajas hinnagraafik
pepe in a memes world (PEW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

-0.11%

+4.69%

+4.69%

pepe in a memes world (PEW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PEW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PEW muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +4.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

pepe in a memes world (PEW) – turuteave

$ 574.14K
$ 574.14K$ 574.14K

--
----

$ 574.14K
$ 574.14K$ 574.14K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

pepe in a memes world praegune turukapitalisatsioon on $ 574.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEW ringlev varu on 1.00T, mille koguvaru on 1000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 574.14K.

pepe in a memes world (PEW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse pepe in a memes world ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse pepe in a memes world ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse pepe in a memes world ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse pepe in a memes world ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.11%
30 päeva$ 0+22.51%
60 päeva$ 0+72.07%
90 päeva$ 0--

Mis on pepe in a memes world (PEW)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse pepe in a memes world (PEW) allikas

Ametlik veebisait

pepe in a memes world hinna ennustus (USD)

Kui palju on pepe in a memes world (PEW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie pepe in a memes world (PEW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida pepe in a memes world nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake pepe in a memes world hinna ennustust kohe!

PEW kohalike valuutade suhtes

pepe in a memes world (PEW) tokenoomika

pepe in a memes world (PEW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse pepe in a memes world (PEW) kohta

Kui palju on pepe in a memes world (PEW) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEW hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEW/USD hind?
Praegune hind PEW/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on pepe in a memes world turukapitalisatsioon?
PEW turukapitalisatsioon on $ 574.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEW ringlev varu?
PEW ringlev varu on 1.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEW (ATH) hind?
PEW saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PEW madalaim (ATL) hind?
PEW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PEW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEW kauplemismaht on -- USD.
Kas PEW sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEW hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:16:09 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.