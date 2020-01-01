pepcat (PEPCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi pepcat (PEPCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

pepcat (PEPCAT) teave Community Takeover. Pepcat is the product of meme fusion, Pepe the frog & Nub the cat fused together to bring us Pepcat. 70% cat and 30% frog. Ametlik veebisait: https://solpepcat.com/ Ostke PEPCAT kohe!

pepcat (PEPCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage pepcat (PEPCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.81K $ 8.81K $ 8.81K Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.81K $ 8.81K $ 8.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00105719 $ 0.00105719 $ 0.00105719 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave pepcat (PEPCAT) hinna kohta

pepcat (PEPCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud pepcat (PEPCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEPCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEPCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEPCAT tokeni tokenoomikat, avastage PEPCAT tokeni reaalajas hinda!

PEPCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEPCAT võiks suunduda? Meie PEPCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEPCAT tokeni hinna ennustust kohe!

