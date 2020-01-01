Penumbra (UM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Penumbra (UM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Penumbra (UM) teave Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions. Ametlik veebisait: https://penumbra.zone Ostke UM kohe!

Penumbra (UM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Penumbra (UM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Koguvaru: $ 100.03M $ 100.03M $ 100.03M Ringlev varu: $ 36.03M $ 36.03M $ 36.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01580661 $ 0.01580661 $ 0.01580661 Praegune hind: $ 0.03956119 $ 0.03956119 $ 0.03956119 Lisateave Penumbra (UM) hinna kohta

Penumbra (UM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Penumbra (UM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UM tokeni tokenoomikat, avastage UM tokeni reaalajas hinda!

UM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UM võiks suunduda? Meie UM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UM tokeni hinna ennustust kohe!

