Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.

Penumbra (UM) tokenoomika

Penumbra (UM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Penumbra (UM) kohta Kui palju on Penumbra (UM) tänapäeval väärt? Reaalajas UM hind USD on 0.03991927 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UM/USD hind? $ 0.03991927 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Penumbra turukapitalisatsioon? UM turukapitalisatsioon on $ 1.44M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UM ringlev varu? UM ringlev varu on 36.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UM (ATH) hind? UM saavutab ATH hinna summas 2.7 USD . Mis oli kõigi aegade UM madalaim (ATL) hind? UM nägi ATL hinda summas 0.01580661 USD . Milline on UM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UM kauplemismaht on -- USD . Kas UM sel aastal kõrgemale ka suundub? UM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UM hinna ennustust

