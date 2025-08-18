Rohkem infot UM

Penumbra hind (UM)

1 UM/USD reaalajas hind:

$0.03991927
$0.03991927
+0.70%1D
Penumbra (UM) reaalajas hinnagraafik
Penumbra (UM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03723763
$ 0.03723763
24 h madal
$ 0.04002709
$ 0.04002709
24 h kõrge

$ 0.03723763
$ 0.03723763

$ 0.04002709
$ 0.04002709

$ 2.7
$ 2.7

$ 0.01580661
$ 0.01580661

--

+0.73%

-20.38%

-20.38%

Penumbra (UM) reaalajas hind on $0.03991927. Viimase 24 tunni jooksul UM kaubeldud madalaim $ 0.03723763 ja kõrgeim $ 0.04002709 näitab aktiivset turu volatiivsust. UMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.7 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01580661.

Lüliajalise tootluse osas on UM muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.73% 24 tunni vältel -20.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Penumbra (UM) – turuteave

$ 1.44M
$ 1.44M

--
--

$ 3.99M
$ 3.99M

36.03M
36.03M

100,030,127.164983
100,030,127.164983

Penumbra praegune turukapitalisatsioon on $ 1.44M -- 24 tunnise kauplemismahuga. UM ringlev varu on 36.03M, mille koguvaru on 100030127.164983. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.99M.

Penumbra (UM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Penumbra ja USD hinnamuutus $ +0.00029051.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Penumbra ja USD hinnamuutus $ -0.0233311965.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Penumbra ja USD hinnamuutus $ -0.0356918193.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Penumbra ja USD hinnamuutus $ -0.3655814587612833.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00029051+0.73%
30 päeva$ -0.0233311965-58.44%
60 päeva$ -0.0356918193-89.41%
90 päeva$ -0.3655814587612833-90.15%

Mis on Penumbra (UM)

Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Penumbra (UM) allikas

Ametlik veebisait

Penumbra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Penumbra (UM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Penumbra (UM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Penumbra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Penumbra hinna ennustust kohe!

UM kohalike valuutade suhtes

Penumbra (UM) tokenoomika

Penumbra (UM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Penumbra (UM) kohta

Kui palju on Penumbra (UM) tänapäeval väärt?
Reaalajas UM hind USD on 0.03991927 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UM/USD hind?
Praegune hind UM/USD on $ 0.03991927. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Penumbra turukapitalisatsioon?
UM turukapitalisatsioon on $ 1.44M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UM ringlev varu?
UM ringlev varu on 36.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UM (ATH) hind?
UM saavutab ATH hinna summas 2.7 USD.
Mis oli kõigi aegade UM madalaim (ATL) hind?
UM nägi ATL hinda summas 0.01580661 USD.
Milline on UM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UM kauplemismaht on -- USD.
Kas UM sel aastal kõrgemale ka suundub?
UM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UM hinna ennustust.
Penumbra (UM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.