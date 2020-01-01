Pentagon Chain (PC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pentagon Chain (PC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pentagon Chain (PC) teave Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies. Ametlik veebisait: https://pentagon.games/ Ostke PC kohe!

Pentagon Chain (PC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pentagon Chain (PC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 199.77K $ 199.77K $ 199.77K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.33M $ 20.33M $ 20.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 21.09 $ 21.09 $ 21.09 Kõigi aegade madalaim: $ 11.68 $ 11.68 $ 11.68 Praegune hind: $ 20.33 $ 20.33 $ 20.33 Lisateave Pentagon Chain (PC) hinna kohta

Pentagon Chain (PC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pentagon Chain (PC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PC tokeni tokenoomikat, avastage PC tokeni reaalajas hinda!

PC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PC võiks suunduda? Meie PC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PC tokeni hinna ennustust kohe!

