Mis on Pentagon Chain (PC)

Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies.

PC kohalike valuutade suhtes

Pentagon Chain (PC) tokenoomika

Pentagon Chain (PC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pentagon Chain (PC) kohta Kui palju on Pentagon Chain (PC) tänapäeval väärt? Reaalajas PC hind USD on 20.34 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PC/USD hind? $ 20.34 . Milline on Pentagon Chain turukapitalisatsioon? PC turukapitalisatsioon on $ 4.06M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PC ringlev varu? PC ringlev varu on 199.77K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PC (ATH) hind? PC saavutab ATH hinna summas 21.09 USD . Mis oli kõigi aegade PC madalaim (ATL) hind? PC nägi ATL hinda summas 11.68 USD . Milline on PC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PC kauplemismaht on -- USD . Kas PC sel aastal kõrgemale ka suundub? PC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

