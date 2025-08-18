Mis on Penpie (PNP)

What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Penpie (PNP) kohta Kui palju on Penpie (PNP) tänapäeval väärt? Reaalajas PNP hind USD on 3.57 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PNP/USD hind? $ 3.57 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PNP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Penpie turukapitalisatsioon? PNP turukapitalisatsioon on $ 19.08M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PNP ringlev varu? PNP ringlev varu on 5.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PNP (ATH) hind? PNP saavutab ATH hinna summas 7.01 USD . Mis oli kõigi aegade PNP madalaim (ATL) hind? PNP nägi ATL hinda summas 0.589859 USD . Milline on PNP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PNP kauplemismaht on -- USD . Kas PNP sel aastal kõrgemale ka suundub? PNP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PNP hinna ennustust

