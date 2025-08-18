Pengycoin hind (PENGY)
+0.33%
-5.69%
-3.40%
-3.40%
Pengycoin (PENGY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PENGY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PENGYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00168135 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on PENGY muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, -5.69% 24 tunni vältel -3.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pengycoin praegune turukapitalisatsioon on $ 63.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PENGY ringlev varu on 988.93M, mille koguvaru on 988930884.005962. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 63.61K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Pengycoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pengycoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pengycoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pengycoin ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.69%
|30 päeva
|$ 0
|-32.25%
|60 päeva
|$ 0
|-23.87%
|90 päeva
|$ 0
|--
Pengycoin is a meme community on Solana, and our website represents the culture we take great pride in—it simulates an operating system. Initially, our founder, an amateur developer, built the website with the help of ChatGPT and open-source projects from GitHub, aiming to satirize meme coins that have no real utility. The project was fair-launched on Pump.fun 2024. This is a purely community-driven project. When our founder started it, he only had $65 left in his pocket, far from enough to normally launch a meme coin. That’s when he found Pump.fun and fair-launched the project without any team members. He never expected so many people to resonate with the project and its story. As more community volunteers joined, the project stood out and gradually grew into what we see today. Now, Pengycoin has evolved into a diverse meme community. Whether you're new to crypto, a seasoned trader and investor, or a gaming addict, we aim to be your all-in-one hub for a smooth and enjoyable experience. In PengyOS, users can access various dApps, fun apps, browse crypto news, check out memes, play games, and even listen to our rap album. It’s also available on Apple Music, Spotify, and YouTube Music. We also created a decentralized chat service called PengyChat and developed a mobile app for Solana Mobile’s SAGA and Seeker phones. Recently, our new product PengyAI has also been integrated into PengyOS and has received strong support and retweet from Solana Mobile! This project is full of narrative and challenges, but thanks to the growing support of community volunteers, Pengycoin has reached new heights. The journey continues, just like our song - Road to Billions.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.