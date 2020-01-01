Pengwin (PEG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pengwin (PEG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pengwin (PEG) teave Pengwin is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Peg the Pengwin. Pegger of Fiat. Welcome to Pengwin, the icy addition to the solana blockchain! Our small yet mighty Pengwin, with a hint of pepe the frog, brings a fresh breeze of creativity to the degen world of solana. As the newest and freshest meme token, Pengwin is here spice things up. Join us in bringing warmth and gathering liquidity to the frosty solana chain. project is full of narrative Ametlik veebisait: https://itsapengwin.com/ Ostke PEG kohe!

Pengwin (PEG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pengwin (PEG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.95K $ 8.95K $ 8.95K Koguvaru: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Ringlev varu: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.95K $ 8.95K $ 8.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00340008 $ 0.00340008 $ 0.00340008 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pengwin (PEG) hinna kohta

Pengwin (PEG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pengwin (PEG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEG tokeni tokenoomikat, avastage PEG tokeni reaalajas hinda!

PEG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEG võiks suunduda? Meie PEG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEG tokeni hinna ennustust kohe!

