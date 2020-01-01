Penguin Tariff (PT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Penguin Tariff (PT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Penguin Tariff (PT) teave $pt is a penguin meme that satirizes Trump's tariffs on an island nation inhabited only by penguins. Token ownership was burned and all LPs were burned. Code audited and listed on 5 cex. ann https://support.lbank.com/hc/en-gb/articles/45300629562521-World-Premiere-PT-penguin-tariff-Will-Be-Listed-in-LBank-MEME-Zone Every time Trump's tariff policy changes, people will think of our $pt penguin meme. https://www.mexc.com/en-GB/support/articles/17827791523070 Ametlik veebisait: https://solmeme.info/ Ostke PT kohe!

Penguin Tariff (PT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Penguin Tariff (PT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.98K $ 21.98K $ 21.98K Koguvaru: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Ringlev varu: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.98K $ 21.98K $ 21.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00013706 $ 0.00013706 $ 0.00013706 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001746 $ 0.00001746 $ 0.00001746 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Penguin Tariff (PT) hinna kohta

Penguin Tariff (PT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Penguin Tariff (PT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PT tokeni tokenoomikat, avastage PT tokeni reaalajas hinda!

PT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PT võiks suunduda? Meie PT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PT tokeni hinna ennustust kohe!

