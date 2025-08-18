Rohkem infot PT

Penguin Tariff hind (PT)


Penguin Tariff (PT) reaalajas hinnagraafik
Penguin Tariff (PT) hinna teave (USD)

Penguin Tariff (PT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PT muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.84% 24 tunni vältel +1.09% viimase 7 päeva jooksul.

Penguin Tariff (PT) – turuteave

Penguin Tariff praegune turukapitalisatsioon on $ 22.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PT ringlev varu on 999.91M, mille koguvaru on 999907122.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.84K.

Penguin Tariff (PT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Penguin Tariff ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Penguin Tariff ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Penguin Tariff ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Penguin Tariff ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Penguin Tariff (PT)

$pt is a penguin meme that satirizes Trump's tariffs on an island nation inhabited only by penguins. Token ownership was burned and all LPs were burned. Code audited and listed on 5 cex. ann https://support.lbank.com/hc/en-gb/articles/45300629562521-World-Premiere-PT-penguin-tariff-Will-Be-Listed-in-LBank-MEME-Zone Every time Trump's tariff policy changes, people will think of our $pt penguin meme. https://www.mexc.com/en-GB/support/articles/17827791523070

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Penguin Tariff hinna ennustus (USD)

Kui palju on Penguin Tariff (PT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Penguin Tariff (PT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Penguin Tariff nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Penguin Tariff hinna ennustust kohe!

PT kohalike valuutade suhtes

Penguin Tariff (PT) tokenoomika

Penguin Tariff (PT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Penguin Tariff (PT) kohta

Kui palju on Penguin Tariff (PT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PT/USD hind?
Praegune hind PT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Penguin Tariff turukapitalisatsioon?
PT turukapitalisatsioon on $ 22.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PT ringlev varu?
PT ringlev varu on 999.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PT (ATH) hind?
PT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PT madalaim (ATL) hind?
PT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PT kauplemismaht on -- USD.
Kas PT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.