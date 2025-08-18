Mis on Penguin Finance (PEFI)

Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Penguin Finance (PEFI) allikas Ametlik veebisait

Penguin Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Penguin Finance (PEFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Penguin Finance (PEFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Penguin Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Penguin Finance hinna ennustust kohe!

PEFI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Penguin Finance (PEFI) tokenoomika

Penguin Finance (PEFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Penguin Finance (PEFI) kohta Kui palju on Penguin Finance (PEFI) tänapäeval väärt? Reaalajas PEFI hind USD on 0.0057485 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PEFI/USD hind? $ 0.0057485 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PEFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Penguin Finance turukapitalisatsioon? PEFI turukapitalisatsioon on $ 110.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PEFI ringlev varu? PEFI ringlev varu on 19.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEFI (ATH) hind? PEFI saavutab ATH hinna summas 6.89 USD . Mis oli kõigi aegade PEFI madalaim (ATL) hind? PEFI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PEFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PEFI kauplemismaht on -- USD . Kas PEFI sel aastal kõrgemale ka suundub? PEFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEFI hinna ennustust

Penguin Finance (PEFI) Olulised valdkonna uudised