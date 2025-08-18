Rohkem infot PEFI

Penguin Finance hind (PEFI)

Penguin Finance (PEFI) reaalajas hinnagraafik
Penguin Finance (PEFI) hinna teave (USD)

Penguin Finance (PEFI) reaalajas hind on $0.0057485. Viimase 24 tunni jooksul PEFI kaubeldud madalaim $ 0.00570479 ja kõrgeim $ 0.0061977 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.89 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PEFI muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, -4.56% 24 tunni vältel -1.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Penguin Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 110.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEFI ringlev varu on 19.16M, mille koguvaru on 19158097.7474686. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 110.13K.

Penguin Finance (PEFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Penguin Finance ja USD hinnamuutus $ -0.000274943727495398.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Penguin Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0001181374.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Penguin Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0001863209.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Penguin Finance ja USD hinnamuutus $ -0.001559567873773428.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000274943727495398-4.56%
30 päeva$ -0.0001181374-2.05%
60 päeva$ -0.0001863209-3.24%
90 päeva$ -0.001559567873773428-21.34%

Mis on Penguin Finance (PEFI)

Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena.

Penguin Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Penguin Finance (PEFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Penguin Finance (PEFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Penguin Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Penguin Finance hinna ennustust kohe!

PEFI kohalike valuutade suhtes

Penguin Finance (PEFI) tokenoomika

Penguin Finance (PEFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Penguin Finance (PEFI) kohta

Kui palju on Penguin Finance (PEFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEFI hind USD on 0.0057485 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEFI/USD hind?
Praegune hind PEFI/USD on $ 0.0057485. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Penguin Finance turukapitalisatsioon?
PEFI turukapitalisatsioon on $ 110.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEFI ringlev varu?
PEFI ringlev varu on 19.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEFI (ATH) hind?
PEFI saavutab ATH hinna summas 6.89 USD.
Mis oli kõigi aegade PEFI madalaim (ATL) hind?
PEFI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PEFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEFI kauplemismaht on -- USD.
Kas PEFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEFI hinna ennustust.
Penguin Finance (PEFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

