Pencils Protocol (DAPP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pencils Protocol (DAPP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pencils Protocol (DAPP) teave Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. Ametlik veebisait: https://pencilsprotocol.io/ Valge raamat: https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper Ostke DAPP kohe!

Pencils Protocol (DAPP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pencils Protocol (DAPP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 296,36K $ 296,36K $ 296,36K Koguvaru: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Ringlev varu: $ 57,07M $ 57,07M $ 57,07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 519,31K $ 519,31K $ 519,31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,058 $ 1,058 $ 1,058 Kõigi aegade madalaim: $ 0,00323753 $ 0,00323753 $ 0,00323753 Praegune hind: $ 0,00519396 $ 0,00519396 $ 0,00519396 Lisateave Pencils Protocol (DAPP) hinna kohta

Pencils Protocol (DAPP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pencils Protocol (DAPP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAPP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAPP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAPP tokeni tokenoomikat, avastage DAPP tokeni reaalajas hinda!

DAPP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAPP võiks suunduda? Meie DAPP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DAPP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!