Mis on Pencils Protocol (DAPP)

Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.

Üksuse Pencils Protocol (DAPP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Pencils Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pencils Protocol (DAPP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pencils Protocol (DAPP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pencils Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DAPP kohalike valuutade suhtes

Pencils Protocol (DAPP) tokenoomika

Pencils Protocol (DAPP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAPP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pencils Protocol (DAPP) kohta Kui palju on Pencils Protocol (DAPP) tänapäeval väärt? Reaalajas DAPP hind USD on 0.0049732 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAPP/USD hind? $ 0.0049732 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DAPP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pencils Protocol turukapitalisatsioon? DAPP turukapitalisatsioon on $ 283.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAPP ringlev varu? DAPP ringlev varu on 57.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAPP (ATH) hind? DAPP saavutab ATH hinna summas 1.058 USD . Mis oli kõigi aegade DAPP madalaim (ATL) hind? DAPP nägi ATL hinda summas 0.00323753 USD . Milline on DAPP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAPP kauplemismaht on -- USD . Kas DAPP sel aastal kõrgemale ka suundub? DAPP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAPP hinna ennustust

