Pencils Protocol (DAPP) reaalajas hind on $0.0049732. Viimase 24 tunni jooksul DAPP kaubeldud madalaim $ 0.00468177 ja kõrgeim $ 0.00902632 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAPPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.058 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00323753.
Lüliajalise tootluse osas on DAPP muutunud -6.22% viimase tunni jooksul, -16.60% 24 tunni vältel +14.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pencils Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 283.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DAPP ringlev varu on 57.07M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 497.32K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Pencils Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.000990102180110611.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pencils Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0002435371.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pencils Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0005536658.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pencils Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.00490812405934663.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000990102180110611
|-16.60%
|30 päeva
|$ -0.0002435371
|-4.89%
|60 päeva
|$ -0.0005536658
|-11.13%
|90 päeva
|$ -0.00490812405934663
|-49.67%
Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.
Pencils Protocol (DAPP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAPP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.