Pelican (PELICAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pelican (PELICAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Pelican (PELICAN) teave A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat. Ametlik veebisait: https://www.eatenbypelican.com Valge raamat: https://www.eatenbypelican.com Ostke PELICAN kohe!

Pelican (PELICAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pelican (PELICAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.21K $ 6.21K $ 6.21K Koguvaru: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M Ringlev varu: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.21K $ 6.21K $ 6.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pelican (PELICAN) hinna kohta

Pelican (PELICAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pelican (PELICAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PELICAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PELICAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PELICAN tokeni tokenoomikat, avastage PELICAN tokeni reaalajas hinda!

PELICAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PELICAN võiks suunduda? Meie PELICAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PELICAN tokeni hinna ennustust kohe!

