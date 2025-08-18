Mis on Pegaxy (PGX)

Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.

Kui palju on Pegaxy (PGX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pegaxy (PGX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Pegaxy (PGX) tokenoomika

Pegaxy (PGX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pegaxy (PGX) kohta Kui palju on Pegaxy (PGX) tänapäeval väärt? Reaalajas PGX hind USD on 0,00175856 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PGX/USD hind? $ 0,00175856 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PGX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pegaxy turukapitalisatsioon? PGX turukapitalisatsioon on $ 774,63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PGX ringlev varu? PGX ringlev varu on 440,49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PGX (ATH) hind? PGX saavutab ATH hinna summas 1,051 USD . Mis oli kõigi aegade PGX madalaim (ATL) hind? PGX nägi ATL hinda summas 0,0010692 USD . Milline on PGX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PGX kauplemismaht on -- USD . Kas PGX sel aastal kõrgemale ka suundub? PGX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PGX hinna ennustust

