QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.

PEEKING DUCK (QWACK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PEEKING DUCK (QWACK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.80K $ 6.80K $ 6.80K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.80K $ 6.80K $ 6.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00241506 $ 0.00241506 $ 0.00241506 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PEEKING DUCK (QWACK) hinna kohta

PEEKING DUCK (QWACK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PEEKING DUCK (QWACK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QWACK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QWACK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QWACK tokeni tokenoomikat, avastage QWACK tokeni reaalajas hinda!

QWACK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QWACK võiks suunduda? Meie QWACK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QWACK tokeni hinna ennustust kohe!

