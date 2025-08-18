Mis on PEEKING DUCK (QWACK)

QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PEEKING DUCK (QWACK) kohta Kui palju on PEEKING DUCK (QWACK) tänapäeval väärt? Reaalajas QWACK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QWACK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QWACK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PEEKING DUCK turukapitalisatsioon? QWACK turukapitalisatsioon on $ 6.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QWACK ringlev varu? QWACK ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QWACK (ATH) hind? QWACK saavutab ATH hinna summas 0.00241506 USD . Mis oli kõigi aegade QWACK madalaim (ATL) hind? QWACK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on QWACK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QWACK kauplemismaht on -- USD . Kas QWACK sel aastal kõrgemale ka suundub? QWACK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QWACK hinna ennustust

