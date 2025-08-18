Mis on Pedro (PEDRO)

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Pedro, CMO of timefun.

Pedro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pedro (PEDRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pedro (PEDRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pedro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Pedro (PEDRO) tokenoomika

Pedro (PEDRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEDRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pedro (PEDRO) kohta Kui palju on Pedro (PEDRO) tänapäeval väärt? Reaalajas PEDRO hind USD on 0.664522 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PEDRO/USD hind? $ 0.664522 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PEDRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pedro turukapitalisatsioon? PEDRO turukapitalisatsioon on $ 66.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PEDRO ringlev varu? PEDRO ringlev varu on 99.79K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEDRO (ATH) hind? PEDRO saavutab ATH hinna summas 2.38 USD . Mis oli kõigi aegade PEDRO madalaim (ATL) hind? PEDRO nägi ATL hinda summas 0.577831 USD . Milline on PEDRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PEDRO kauplemismaht on -- USD . Kas PEDRO sel aastal kõrgemale ka suundub? PEDRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEDRO hinna ennustust

