Ethereum launched Pectra. Inside the code: a giraffe. Someone named it. Now it lives here
This isn’t the official upgrade. This is the unofficial movement.
The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow.
Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Pectra Giraffe (GPECTRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate GPECTRA tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
GPECTRA tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate GPECTRA tokeni tokenoomikat, avastage GPECTRA tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.