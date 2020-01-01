Peapods Finance (PEAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Peapods Finance (PEAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Peapods Finance (PEAS) teave The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever. Ametlik veebisait: https://peapods.finance Valge raamat: https://docs.peapods.finance Ostke PEAS kohe!

Peapods Finance (PEAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Peapods Finance (PEAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.48M $ 49.48M $ 49.48M Koguvaru: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M Ringlev varu: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.48M $ 49.48M $ 49.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 11.74 $ 11.74 $ 11.74 Kõigi aegade madalaim: $ 0.182074 $ 0.182074 $ 0.182074 Praegune hind: $ 4.99 $ 4.99 $ 4.99 Lisateave Peapods Finance (PEAS) hinna kohta

Peapods Finance (PEAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Peapods Finance (PEAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEAS tokeni tokenoomikat, avastage PEAS tokeni reaalajas hinda!

