Peapods Finance logo

Peapods Finance hind (PEAS)

Loendis mitteolevad

1 PEAS/USD reaalajas hind:

$5
$5$5
+1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Peapods Finance (PEAS) reaalajas hinnagraafik
Peapods Finance (PEAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.93
$ 4.93$ 4.93
24 h madal
$ 5.13
$ 5.13$ 5.13
24 h kõrge

$ 4.93
$ 4.93$ 4.93

$ 5.13
$ 5.13$ 5.13

$ 11.74
$ 11.74$ 11.74

$ 0.182074
$ 0.182074$ 0.182074

+0.29%

+1.04%

-7.33%

-7.33%

Peapods Finance (PEAS) reaalajas hind on $5. Viimase 24 tunni jooksul PEAS kaubeldud madalaim $ 4.93 ja kõrgeim $ 5.13 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.74 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.182074.

Lüliajalise tootluse osas on PEAS muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, +1.04% 24 tunni vältel -7.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Peapods Finance (PEAS) – turuteave

$ 49.64M
$ 49.64M$ 49.64M

--
----

$ 49.64M
$ 49.64M$ 49.64M

9.94M
9.94M 9.94M

9,938,061.111934189
9,938,061.111934189 9,938,061.111934189

Peapods Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 49.64M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEAS ringlev varu on 9.94M, mille koguvaru on 9938061.111934189. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 49.64M.

Peapods Finance (PEAS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Peapods Finance ja USD hinnamuutus $ +0.051632.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Peapods Finance ja USD hinnamuutus $ +0.1589985000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Peapods Finance ja USD hinnamuutus $ +2.7953495000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Peapods Finance ja USD hinnamuutus $ +1.475286607207988.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.051632+1.04%
30 päeva$ +0.1589985000+3.18%
60 päeva$ +2.7953495000+55.91%
90 päeva$ +1.475286607207988+41.86%

Mis on Peapods Finance (PEAS)

The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.

Üksuse Peapods Finance (PEAS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Peapods Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Peapods Finance (PEAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peapods Finance (PEAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peapods Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Peapods Finance hinna ennustust kohe!

PEAS kohalike valuutade suhtes

Peapods Finance (PEAS) tokenoomika

Peapods Finance (PEAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Peapods Finance (PEAS) kohta

Kui palju on Peapods Finance (PEAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEAS hind USD on 5.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEAS/USD hind?
Praegune hind PEAS/USD on $ 5.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Peapods Finance turukapitalisatsioon?
PEAS turukapitalisatsioon on $ 49.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEAS ringlev varu?
PEAS ringlev varu on 9.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEAS (ATH) hind?
PEAS saavutab ATH hinna summas 11.74 USD.
Mis oli kõigi aegade PEAS madalaim (ATL) hind?
PEAS nägi ATL hinda summas 0.182074 USD.
Milline on PEAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEAS kauplemismaht on -- USD.
Kas PEAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEAS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.