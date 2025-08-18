Mis on Peapods Finance (PEAS)

The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.

Üksuse Peapods Finance (PEAS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Peapods Finance (PEAS) tokenoomika

Peapods Finance (PEAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Peapods Finance (PEAS) kohta Kui palju on Peapods Finance (PEAS) tänapäeval väärt? Reaalajas PEAS hind USD on 5.0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PEAS/USD hind? $ 5.0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PEAS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Peapods Finance turukapitalisatsioon? PEAS turukapitalisatsioon on $ 49.64M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PEAS ringlev varu? PEAS ringlev varu on 9.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEAS (ATH) hind? PEAS saavutab ATH hinna summas 11.74 USD . Mis oli kõigi aegade PEAS madalaim (ATL) hind? PEAS nägi ATL hinda summas 0.182074 USD . Milline on PEAS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PEAS kauplemismaht on -- USD . Kas PEAS sel aastal kõrgemale ka suundub? PEAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEAS hinna ennustust

