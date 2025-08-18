Rohkem infot PEANIE

peanie hind (PEANIE)

Loendis mitteolevad

1 PEANIE/USD reaalajas hind:

$0.00043052
$0.00043052$0.00043052
-6.20%1D
USD
peanie (PEANIE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:04:44 (UTC+8)

peanie (PEANIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00043173
$ 0.00043173$ 0.00043173
24 h madal
$ 0.00046473
$ 0.00046473$ 0.00046473
24 h kõrge

$ 0.00043173
$ 0.00043173$ 0.00043173

$ 0.00046473
$ 0.00046473$ 0.00046473

$ 0.02478969
$ 0.02478969$ 0.02478969

$ 0.00007251
$ 0.00007251$ 0.00007251

+0.02%

-5.61%

-3.48%

-3.48%

peanie (PEANIE) reaalajas hind on $0.0004318. Viimase 24 tunni jooksul PEANIE kaubeldud madalaim $ 0.00043173 ja kõrgeim $ 0.00046473 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEANIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02478969 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00007251.

Lüliajalise tootluse osas on PEANIE muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -5.61% 24 tunni vältel -3.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

peanie (PEANIE) – turuteave

$ 428.52K
$ 428.52K$ 428.52K

--
----

$ 428.52K
$ 428.52K$ 428.52K

992.10M
992.10M 992.10M

992,098,871.907087
992,098,871.907087 992,098,871.907087

peanie praegune turukapitalisatsioon on $ 428.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEANIE ringlev varu on 992.10M, mille koguvaru on 992098871.907087. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 428.52K.

peanie (PEANIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse peanie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse peanie ja USD hinnamuutus $ -0.0000214491.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse peanie ja USD hinnamuutus $ -0.0002318743.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse peanie ja USD hinnamuutus $ +0.00030980554428237645.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.61%
30 päeva$ -0.0000214491-4.96%
60 päeva$ -0.0002318743-53.69%
90 päeva$ +0.00030980554428237645+253.95%

Mis on peanie (PEANIE)

do u hab smol peanie?

Üksuse peanie (PEANIE) allikas

Ametlik veebisait

peanie hinna ennustus (USD)

Kui palju on peanie (PEANIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie peanie (PEANIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida peanie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake peanie hinna ennustust kohe!

PEANIE kohalike valuutade suhtes

peanie (PEANIE) tokenoomika

peanie (PEANIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEANIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse peanie (PEANIE) kohta

Kui palju on peanie (PEANIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEANIE hind USD on 0.0004318 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEANIE/USD hind?
Praegune hind PEANIE/USD on $ 0.0004318. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on peanie turukapitalisatsioon?
PEANIE turukapitalisatsioon on $ 428.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEANIE ringlev varu?
PEANIE ringlev varu on 992.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEANIE (ATH) hind?
PEANIE saavutab ATH hinna summas 0.02478969 USD.
Mis oli kõigi aegade PEANIE madalaim (ATL) hind?
PEANIE nägi ATL hinda summas 0.00007251 USD.
Milline on PEANIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEANIE kauplemismaht on -- USD.
Kas PEANIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEANIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEANIE hinna ennustust.
peanie (PEANIE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

