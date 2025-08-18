Rohkem infot PCHF

Peachfolio hind (PCHF)

$0.00018143
0.00%1D
Peachfolio (PCHF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 21:19:27 (UTC+8)

Peachfolio (PCHF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00744057
$ 0
--

--

+6.37%

+6.37%

Peachfolio (PCHF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PCHF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PCHFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00744057 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PCHF muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Peachfolio (PCHF) – turuteave

$ 33.43K
--
$ 172.37K
184.27M
950,065,815.722
Peachfolio praegune turukapitalisatsioon on $ 33.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PCHF ringlev varu on 184.27M, mille koguvaru on 950065815.722. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 172.37K.

Peachfolio (PCHF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Peachfolio ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Peachfolio ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Peachfolio ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Peachfolio ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+16.97%
60 päeva$ 0+24.78%
90 päeva$ 0--

Mis on Peachfolio (PCHF)

peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Peachfolio hinna ennustus (USD)

Kui palju on Peachfolio (PCHF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peachfolio (PCHF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peachfolio nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Peachfolio hinna ennustust kohe!

PCHF kohalike valuutade suhtes

Peachfolio (PCHF) tokenoomika

Peachfolio (PCHF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PCHF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Peachfolio (PCHF) kohta

Kui palju on Peachfolio (PCHF) tänapäeval väärt?
Reaalajas PCHF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PCHF/USD hind?
Praegune hind PCHF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Peachfolio turukapitalisatsioon?
PCHF turukapitalisatsioon on $ 33.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PCHF ringlev varu?
PCHF ringlev varu on 184.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PCHF (ATH) hind?
PCHF saavutab ATH hinna summas 0.00744057 USD.
Mis oli kõigi aegade PCHF madalaim (ATL) hind?
PCHF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PCHF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PCHF kauplemismaht on -- USD.
Kas PCHF sel aastal kõrgemale ka suundub?
PCHF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PCHF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.