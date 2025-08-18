Mis on Peace Frog (PFROG)

Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency. Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring. Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Peace Frog (PFROG) allikas Ametlik veebisait

Peace Frog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Peace Frog (PFROG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peace Frog (PFROG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peace Frog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Peace Frog hinna ennustust kohe!

PFROG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Peace Frog (PFROG) tokenoomika

Peace Frog (PFROG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PFROG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Peace Frog (PFROG) kohta Kui palju on Peace Frog (PFROG) tänapäeval väärt? Reaalajas PFROG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PFROG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PFROG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Peace Frog turukapitalisatsioon? PFROG turukapitalisatsioon on $ 24.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PFROG ringlev varu? PFROG ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PFROG (ATH) hind? PFROG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PFROG madalaim (ATL) hind? PFROG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PFROG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PFROG kauplemismaht on -- USD . Kas PFROG sel aastal kõrgemale ka suundub? PFROG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PFROG hinna ennustust

Peace Frog (PFROG) Olulised valdkonna uudised