pBTC35A (PBTC35A) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi pBTC35A (PBTC35A) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

pBTC35A (PBTC35A) teave The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes. Ametlik veebisait: https://mars.poolin.fi/ Ostke PBTC35A kohe!

pBTC35A (PBTC35A) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage pBTC35A (PBTC35A) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 162.30K $ 162.30K $ 162.30K Koguvaru: $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K Ringlev varu: $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 162.30K $ 162.30K $ 162.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 216.53 $ 216.53 $ 216.53 Kõigi aegade madalaim: $ 0.478614 $ 0.478614 $ 0.478614 Praegune hind: $ 0.75626 $ 0.75626 $ 0.75626 Lisateave pBTC35A (PBTC35A) hinna kohta

pBTC35A (PBTC35A) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud pBTC35A (PBTC35A) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PBTC35A tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PBTC35A tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PBTC35A tokeni tokenoomikat, avastage PBTC35A tokeni reaalajas hinda!

PBTC35A – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PBTC35A võiks suunduda? Meie PBTC35A hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PBTC35A tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!