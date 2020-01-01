PayPal USD (PYUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PayPal USD (PYUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PayPal USD (PYUSD) teave PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company. Ametlik veebisait: https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd Ostke PYUSD kohe!

PayPal USD (PYUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PayPal USD (PYUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Koguvaru: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Ringlev varu: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Kõigi aegade madalaim: $ 0.959426 $ 0.959426 $ 0.959426 Praegune hind: $ 0.99964 $ 0.99964 $ 0.99964 Lisateave PayPal USD (PYUSD) hinna kohta

PayPal USD (PYUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PayPal USD (PYUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PYUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PYUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PYUSD tokeni tokenoomikat, avastage PYUSD tokeni reaalajas hinda!

PYUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PYUSD võiks suunduda? Meie PYUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PYUSD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!