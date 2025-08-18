Mis on PayPal USD (PYUSD)

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PayPal USD (PYUSD) kohta Kui palju on PayPal USD (PYUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas PYUSD hind USD on 0.999727 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PYUSD/USD hind? $ 0.999727 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PYUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PayPal USD turukapitalisatsioon? PYUSD turukapitalisatsioon on $ 1.20B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PYUSD ringlev varu? PYUSD ringlev varu on 1.20B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PYUSD (ATH) hind? PYUSD saavutab ATH hinna summas 1.021 USD . Mis oli kõigi aegade PYUSD madalaim (ATL) hind? PYUSD nägi ATL hinda summas 0.959426 USD . Milline on PYUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PYUSD kauplemismaht on -- USD . Kas PYUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? PYUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PYUSD hinna ennustust

