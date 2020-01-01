Paycoin (PCI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Paycoin (PCI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Paycoin (PCI) teave We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption. Ametlik veebisait: https://payprotocol.io/ Ostke PCI kohe!

Paycoin (PCI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Paycoin (PCI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 85.40M $ 85.40M $ 85.40M Koguvaru: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Ringlev varu: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 158.68M $ 158.68M $ 158.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.22 $ 4.22 $ 4.22 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01816581 $ 0.01816581 $ 0.01816581 Praegune hind: $ 0.083498 $ 0.083498 $ 0.083498 Lisateave Paycoin (PCI) hinna kohta

Paycoin (PCI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Paycoin (PCI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PCI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PCI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PCI tokeni tokenoomikat, avastage PCI tokeni reaalajas hinda!

PCI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PCI võiks suunduda? Meie PCI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PCI tokeni hinna ennustust kohe!

