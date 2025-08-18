Rohkem infot PAYAI

PayAI Network hind (PAYAI)

Loendis mitteolevad

1 PAYAI/USD reaalajas hind:

$0.00108733
$0.00108733$0.00108733
+0.40%1D
mexc
USD
PayAI Network (PAYAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:53:58 (UTC+8)

PayAI Network (PAYAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00107575
$ 0.00107575$ 0.00107575
24 h madal
$ 0.00129324
$ 0.00129324$ 0.00129324
24 h kõrge

$ 0.00107575
$ 0.00107575$ 0.00107575

$ 0.00129324
$ 0.00129324$ 0.00129324

$ 0.00489524
$ 0.00489524$ 0.00489524

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

+2.21%

+6.67%

+6.67%

PayAI Network (PAYAI) reaalajas hind on $0.00110517. Viimase 24 tunni jooksul PAYAI kaubeldud madalaim $ 0.00107575 ja kõrgeim $ 0.00129324 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAYAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00489524 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PAYAI muutunud -0.59% viimase tunni jooksul, +2.21% 24 tunni vältel +6.67% viimase 7 päeva jooksul.

PayAI Network (PAYAI) – turuteave

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PayAI Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.09M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PAYAI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.09M.

PayAI Network (PAYAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PayAI Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PayAI Network ja USD hinnamuutus $ +0.0001084262.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PayAI Network ja USD hinnamuutus $ -0.0000473505.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PayAI Network ja USD hinnamuutus $ -0.0012538056908758744.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.21%
30 päeva$ +0.0001084262+9.81%
60 päeva$ -0.0000473505-4.28%
90 päeva$ -0.0012538056908758744-53.15%

Mis on PayAI Network (PAYAI)

PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.

Üksuse PayAI Network (PAYAI) allikas

Ametlik veebisait

PayAI Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on PayAI Network (PAYAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PayAI Network (PAYAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PayAI Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PayAI Network hinna ennustust kohe!

PAYAI kohalike valuutade suhtes

PayAI Network (PAYAI) tokenoomika

PayAI Network (PAYAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAYAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PayAI Network (PAYAI) kohta

Kui palju on PayAI Network (PAYAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAYAI hind USD on 0.00110517 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAYAI/USD hind?
Praegune hind PAYAI/USD on $ 0.00110517. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PayAI Network turukapitalisatsioon?
PAYAI turukapitalisatsioon on $ 1.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAYAI ringlev varu?
PAYAI ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAYAI (ATH) hind?
PAYAI saavutab ATH hinna summas 0.00489524 USD.
Mis oli kõigi aegade PAYAI madalaim (ATL) hind?
PAYAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PAYAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAYAI kauplemismaht on -- USD.
Kas PAYAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAYAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAYAI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:53:58 (UTC+8)

