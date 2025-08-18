Mis on PayAI Network (PAYAI)

PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PayAI Network (PAYAI) kohta Kui palju on PayAI Network (PAYAI) tänapäeval väärt? Reaalajas PAYAI hind USD on 0.00110517 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PAYAI/USD hind? $ 0.00110517 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PAYAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PayAI Network turukapitalisatsioon? PAYAI turukapitalisatsioon on $ 1.09M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PAYAI ringlev varu? PAYAI ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAYAI (ATH) hind? PAYAI saavutab ATH hinna summas 0.00489524 USD . Mis oli kõigi aegade PAYAI madalaim (ATL) hind? PAYAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PAYAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PAYAI kauplemismaht on -- USD . Kas PAYAI sel aastal kõrgemale ka suundub? PAYAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAYAI hinna ennustust

