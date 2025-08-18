Mis on Pawtocol (UPI)

Pawtocol is a global online community of pet lovers who aim to disrupt the pet industry by leveraging blockchain technology to monetize data about their pets, improve owners’ purchasing experience, and help veterinarians to deliver better care. Pawtocol is the world’s most advanced online pet community, combining blockchain, AI and IoT technologies to improve the lives of the world’s 400+ million pets. This user-friendly, multi-functional platform will seamlessly integrate into the average pet parent’s daily life, uniquely positioning it to take over this fast-growing, $150B+ industry. Pawtocol’s blockchain technology provides its users cutting-edge privacy and security features, including complete control of their data and the ability to get paid for securely selling it to data buyers. With the help of AI, the platform will offer pet parent’s helpful, personalized guidance with everything from buying treats to providing healthcare. The company’s integrated, NFC-enabled dog tag makes interacting with the platform simple and intuitive, because Pawtocol is for all the world’s pets. One of the most unique innovations of the Pawtocol platform is the Data Marketplace, a first of its kind, peer-to-peer exchange for users to safely sell their de-identified data directly to companies and groups that want to buy it. For users, this means getting paid when someone wants to use their data. For buyers, it means richer datasets, with cheaper price tags. The Pawtocol Data Marketplace represents a revolution in how data flows around the pet industry. But, it also represents another first: a sustainable technology company that more fairly pays for the digital resources it consumes. All of this means that when Pawtocol grows, everyone will benefit.

Pawtocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pawtocol (UPI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pawtocol (UPI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pawtocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Pawtocol (UPI) tokenoomika

Pawtocol (UPI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UPI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pawtocol (UPI) kohta Kui palju on Pawtocol (UPI) tänapäeval väärt? Reaalajas UPI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UPI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UPI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pawtocol turukapitalisatsioon? UPI turukapitalisatsioon on $ 5.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UPI ringlev varu? UPI ringlev varu on 248.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UPI (ATH) hind? UPI saavutab ATH hinna summas 0.296409 USD . Mis oli kõigi aegade UPI madalaim (ATL) hind? UPI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UPI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UPI kauplemismaht on -- USD . Kas UPI sel aastal kõrgemale ka suundub? UPI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UPI hinna ennustust

