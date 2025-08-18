Rohkem infot PAWPAW

PawPaw hind (PAWPAW)

1 PAWPAW/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
PawPaw (PAWPAW) reaalajas hinnagraafik
PawPaw (PAWPAW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.13%

+4.13%

PawPaw (PAWPAW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PAWPAW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAWPAWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PAWPAW muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PawPaw (PAWPAW) – turuteave

$ 16.78K
$ 16.78K$ 16.78K

--
----

$ 17.69K
$ 17.69K$ 17.69K

854.44M
854.44M 854.44M

900,618,147.577046
900,618,147.577046 900,618,147.577046

PawPaw praegune turukapitalisatsioon on $ 16.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PAWPAW ringlev varu on 854.44M, mille koguvaru on 900618147.577046. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.69K.

PawPaw (PAWPAW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PawPaw ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PawPaw ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PawPaw ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PawPaw ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+3.52%
60 päeva$ 0+17.01%
90 päeva$ 0--

Mis on PawPaw (PAWPAW)

This is a community driven project launched on pump.fun centered around a patient and wise dog. The tagline for this community is “all dogs go to Valhalla” which means all dogs (community members) will quote unquote “make it” it is up for interpretation to those that resonate with the virtues of this meme. Our goal is to put paw prints on the moon. Basically to leave our mark as one of the strongest cults in blockchain history.

PawPaw hinna ennustus (USD)

Kui palju on PawPaw (PAWPAW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PawPaw (PAWPAW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PawPaw nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PawPaw hinna ennustust kohe!

PAWPAW kohalike valuutade suhtes

PawPaw (PAWPAW) tokenoomika

PawPaw (PAWPAW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAWPAW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PawPaw (PAWPAW) kohta

Kui palju on PawPaw (PAWPAW) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAWPAW hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAWPAW/USD hind?
Praegune hind PAWPAW/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PawPaw turukapitalisatsioon?
PAWPAW turukapitalisatsioon on $ 16.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAWPAW ringlev varu?
PAWPAW ringlev varu on 854.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAWPAW (ATH) hind?
PAWPAW saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PAWPAW madalaim (ATL) hind?
PAWPAW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PAWPAW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAWPAW kauplemismaht on -- USD.
Kas PAWPAW sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAWPAW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAWPAW hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.