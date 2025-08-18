paul hind (PAUL)
+2.98%
+2.98%
paul (PAUL) reaalajas hind on $0.00001607. Viimase 24 tunni jooksul PAUL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAULkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00133318 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000959.
Lüliajalise tootluse osas on PAUL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
paul praegune turukapitalisatsioon on $ 16.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PAUL ringlev varu on 999.28M, mille koguvaru on 999284853.074884. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.06K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse paul ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse paul ja USD hinnamuutus $ +0.0000004085.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse paul ja USD hinnamuutus $ +0.0000004865.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse paul ja USD hinnamuutus $ 0.
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +0.0000004085
|+2.54%
|60 päeva
|$ +0.0000004865
|+3.03%
|90 päeva
|$ 0
|--
Paul Coin: The Purpose of Mocking Everything Paul Coin is designed to add a humorous twist to the serious and often complex world of digital currencies and cryptocurrency. The core philosophy of this coin is to evaluate both technological developments and societal trends from a playful perspective. 1. A Humorous Approach The most prominent feature of Paul Coin is its ability to mock everything. This indicates that Paul serves a purpose beyond just being an investment or payment tool. Paul Coin questions the seriousness of technology, finance, and even its own existence, offering a lighter perspective on these fields. In essence, Paul responds to the complexity and exaggerated expectations of the crypto world with a form of irony. 2. Fun and Creative Content Paul Coin’s goal is not only to entertain but also to encourage community engagement through creative content and campaigns. These might include humorous social media posts, ironic advertising campaigns, or Paul’s "surprise" capabilities. By doing so, Paul fosters a fun and creative community, establishing a bond among users. 3. Critique of Crypto Culture Paul Coin serves as a critique of the excessive optimism and bubbles within the crypto world. It acts as a tool to highlight the exaggerated aspects of cryptocurrency culture and market volatility. In this context, Paul mirrors the extravagant tendencies of the crypto scene, providing users with a broader perspective. 4. Community and Interaction Paul Coin reflects its humorous and creative nature through community interactions. The team behind the coin actively encourages users to participate, with Paul "speaking" in various contexts. Community events, competitions, or fun polls are ways in which Paul offers users opportunities to express themselves and engage with the coin. 5. Education and Awareness Paul Coin also aims to educate a wider audience about the crypto world and raise awareness, but does so with a humorous twist. This approach helps reach a broader audience and makes the complexities of cryptocurrency more accessible.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on paul (PAUL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie paul (PAUL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida paul nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake paul hinna ennustust kohe!
paul (PAUL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAUL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.