Patchy is a meme coin launched on LetsBonk.fun, centered around a shapeshifting gecko created by the fusion of major crypto meme archetypes. The project stands out through its focus on narrative, consistent content output, and high-quality animated memes. Patchy is designed to evolve with meme trends, collaborating closely with the Bonk ecosystem to push creativity and originality in the space. The team is committed to long-term growth through storytelling, culture, and community engagement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Patchy (PATCHY) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Patchy (PATCHY) kohta Kui palju on Patchy (PATCHY) tänapäeval väärt? Reaalajas PATCHY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PATCHY/USD hind? $ 0 . Milline on Patchy turukapitalisatsioon? PATCHY turukapitalisatsioon on $ 9.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PATCHY ringlev varu? PATCHY ringlev varu on 999.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PATCHY (ATH) hind? PATCHY saavutab ATH hinna summas 0.0013772 USD . Mis oli kõigi aegade PATCHY madalaim (ATL) hind? PATCHY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PATCHY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PATCHY kauplemismaht on -- USD . Kas PATCHY sel aastal kõrgemale ka suundub? PATCHY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

