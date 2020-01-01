Patchwork Naval (NAVAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Patchwork Naval (NAVAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Patchwork Naval (NAVAL) teave The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value. Ametlik veebisait: https://www.patchworknaval.com/ Ostke NAVAL kohe!

Patchwork Naval (NAVAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Patchwork Naval (NAVAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.57K $ 56.57K $ 56.57K Koguvaru: $ 980.70M $ 980.70M $ 980.70M Ringlev varu: $ 980.70M $ 980.70M $ 980.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.57K $ 56.57K $ 56.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01805902 $ 0.01805902 $ 0.01805902 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Patchwork Naval (NAVAL) hinna kohta

Patchwork Naval (NAVAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Patchwork Naval (NAVAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAVAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAVAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAVAL tokeni tokenoomikat, avastage NAVAL tokeni reaalajas hinda!

NAVAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAVAL võiks suunduda? Meie NAVAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAVAL tokeni hinna ennustust kohe!

