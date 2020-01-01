Party (PARTY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Party (PARTY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Party (PARTY) teave $Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. Ametlik veebisait: https://btc.fun/details Ostke PARTY kohe!

Party (PARTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Party (PARTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 978.29K $ 978.29K $ 978.29K Koguvaru: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B Ringlev varu: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 978.29K $ 978.29K $ 978.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0228569 $ 0.0228569 $ 0.0228569 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00047692 $ 0.00047692 $ 0.00047692 Lisateave Party (PARTY) hinna kohta

Party (PARTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Party (PARTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PARTY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PARTY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PARTY tokeni tokenoomikat, avastage PARTY tokeni reaalajas hinda!

PARTY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PARTY võiks suunduda? Meie PARTY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PARTY tokeni hinna ennustust kohe!

