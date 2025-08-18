Party Parrot hind (PARRY)
Party Parrot (PARRY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PARRY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PARRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00712748 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on PARRY muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.59% 24 tunni vältel +5.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Party Parrot praegune turukapitalisatsioon on $ 49.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PARRY ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999928.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 49.32K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Party Parrot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Party Parrot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Party Parrot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Party Parrot ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.59%
|30 päeva
|$ 0
|+4.56%
|60 päeva
|$ 0
|+17.70%
|90 päeva
|$ 0
|--
The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history.
