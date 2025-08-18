Mis on Party Parrot (PARRY)

The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history.

Kui palju on Party Parrot (PARRY) tänapäeval väärt? Reaalajas PARRY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PARRY/USD hind? $ 0 . Milline on Party Parrot turukapitalisatsioon? PARRY turukapitalisatsioon on $ 49.32K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PARRY ringlev varu? PARRY ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARRY (ATH) hind? PARRY saavutab ATH hinna summas 0.00712748 USD . Mis oli kõigi aegade PARRY madalaim (ATL) hind? PARRY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PARRY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PARRY kauplemismaht on -- USD . Kas PARRY sel aastal kõrgemale ka suundub? PARRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

