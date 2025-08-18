Mis on Party (PARTY)

$Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth.

Üksuse Party (PARTY) allikas Ametlik veebisait

Party hinna ennustus (USD)

Kui palju on Party (PARTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Party (PARTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Party nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PARTY kohalike valuutade suhtes

Party (PARTY) tokenoomika

Party (PARTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PARTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Party (PARTY) kohta Kui palju on Party (PARTY) tänapäeval väärt? Reaalajas PARTY hind USD on 0.00048229 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PARTY/USD hind? $ 0.00048229 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PARTY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Party turukapitalisatsioon? PARTY turukapitalisatsioon on $ 989.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PARTY ringlev varu? PARTY ringlev varu on 2.05B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARTY (ATH) hind? PARTY saavutab ATH hinna summas 0.0228569 USD . Mis oli kõigi aegade PARTY madalaim (ATL) hind? PARTY nägi ATL hinda summas 0.00040881 USD . Milline on PARTY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PARTY kauplemismaht on -- USD . Kas PARTY sel aastal kõrgemale ka suundub? PARTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PARTY hinna ennustust

