Party logo

Party hind (PARTY)

Loendis mitteolevad

1 PARTY/USD reaalajas hind:

$0.00048229
-3.80%1D
mexc
USD
Party (PARTY) reaalajas hinnagraafik
Party (PARTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00047826
24 h madal
$ 0.00051822
24 h kõrge

$ 0.00047826
$ 0.00051822
$ 0.0228569
$ 0.00040881
+0.84%

-3.99%

-8.48%

-8.48%

Party (PARTY) reaalajas hind on $0.00048229. Viimase 24 tunni jooksul PARTY kaubeldud madalaim $ 0.00047826 ja kõrgeim $ 0.00051822 näitab aktiivset turu volatiivsust. PARTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0228569 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00040881.

Lüliajalise tootluse osas on PARTY muutunud +0.84% viimase tunni jooksul, -3.99% 24 tunni vältel -8.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Party (PARTY) – turuteave

$ 989.20K
--
$ 989.20K
2.05B
2,051,275,133.82
Party praegune turukapitalisatsioon on $ 989.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PARTY ringlev varu on 2.05B, mille koguvaru on 2051275133.82. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 989.20K.

Party (PARTY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Party ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Party ja USD hinnamuutus $ -0.0002813807.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Party ja USD hinnamuutus $ -0.0002975423.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Party ja USD hinnamuutus $ -0.0009298519390985337.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.99%
30 päeva$ -0.0002813807-58.34%
60 päeva$ -0.0002975423-61.69%
90 päeva$ -0.0009298519390985337-65.84%

Mis on Party (PARTY)

$Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Party (PARTY) allikas

Ametlik veebisait

Party hinna ennustus (USD)

Kui palju on Party (PARTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Party (PARTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Party nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Party hinna ennustust kohe!

PARTY kohalike valuutade suhtes

Party (PARTY) tokenoomika

Party (PARTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PARTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Party (PARTY) kohta

Kui palju on Party (PARTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PARTY hind USD on 0.00048229 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PARTY/USD hind?
Praegune hind PARTY/USD on $ 0.00048229. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Party turukapitalisatsioon?
PARTY turukapitalisatsioon on $ 989.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PARTY ringlev varu?
PARTY ringlev varu on 2.05B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARTY (ATH) hind?
PARTY saavutab ATH hinna summas 0.0228569 USD.
Mis oli kõigi aegade PARTY madalaim (ATL) hind?
PARTY nägi ATL hinda summas 0.00040881 USD.
Milline on PARTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PARTY kauplemismaht on -- USD.
Kas PARTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PARTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PARTY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.