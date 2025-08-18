Rohkem infot PSOL

Parasol Finance hind (PSOL)

1 PSOL/USD reaalajas hind:

$0.00414009
$0.00414009$0.00414009
0.00%1D
Parasol Finance (PSOL) reaalajas hinnagraafik
Parasol Finance (PSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.19304
$ 0.19304$ 0.19304

$ 0.00401139
$ 0.00401139$ 0.00401139

--

--

-0.46%

-0.46%

Parasol Finance (PSOL) reaalajas hind on $0.00414009. Viimase 24 tunni jooksul PSOL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19304 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00401139.

Lüliajalise tootluse osas on PSOL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Parasol Finance (PSOL) – turuteave

$ 23.22K
$ 23.22K$ 23.22K

--
----

$ 86.94K
$ 86.94K$ 86.94K

5.61M
5.61M 5.61M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Parasol Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 23.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PSOL ringlev varu on 5.61M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 86.94K.

Parasol Finance (PSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Parasol Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Parasol Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0000038097.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Parasol Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0000123652.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Parasol Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000038097+0.09%
60 päeva$ -0.0000123652-0.29%
90 päeva$ 0--

Mis on Parasol Finance (PSOL)

Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Parasol Finance (PSOL) allikas

Parasol Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Parasol Finance (PSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Parasol Finance (PSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Parasol Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Parasol Finance hinna ennustust kohe!

PSOL kohalike valuutade suhtes

Parasol Finance (PSOL) tokenoomika

Parasol Finance (PSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Parasol Finance (PSOL) kohta

Kui palju on Parasol Finance (PSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas PSOL hind USD on 0.00414009 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PSOL/USD hind?
Praegune hind PSOL/USD on $ 0.00414009. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Parasol Finance turukapitalisatsioon?
PSOL turukapitalisatsioon on $ 23.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PSOL ringlev varu?
PSOL ringlev varu on 5.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSOL (ATH) hind?
PSOL saavutab ATH hinna summas 0.19304 USD.
Mis oli kõigi aegade PSOL madalaim (ATL) hind?
PSOL nägi ATL hinda summas 0.00401139 USD.
Milline on PSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas PSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
PSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PSOL hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.