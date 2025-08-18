Mis on Parasol Finance (PSOL)

Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.

Parasol Finance (PSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Parasol Finance (PSOL) kohta Kui palju on Parasol Finance (PSOL) tänapäeval väärt? Reaalajas PSOL hind USD on 0.00414009 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PSOL/USD hind? $ 0.00414009 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PSOL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Parasol Finance turukapitalisatsioon? PSOL turukapitalisatsioon on $ 23.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PSOL ringlev varu? PSOL ringlev varu on 5.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSOL (ATH) hind? PSOL saavutab ATH hinna summas 0.19304 USD . Mis oli kõigi aegade PSOL madalaim (ATL) hind? PSOL nägi ATL hinda summas 0.00401139 USD . Milline on PSOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PSOL kauplemismaht on -- USD . Kas PSOL sel aastal kõrgemale ka suundub? PSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PSOL hinna ennustust

