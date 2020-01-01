Param (PARAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Param (PARAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Param (PARAM) teave Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem. Ametlik veebisait: https://paramgaming.com/ Valge raamat: https://docs.paramlabs.io/param-litepaper Ostke PARAM kohe!

Param (PARAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Param (PARAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.83K $ 49.83K $ 49.83K Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 259.00M $ 259.00M $ 259.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 384.82K $ 384.82K $ 384.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.179478 $ 0.179478 $ 0.179478 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00019267 $ 0.00019267 $ 0.00019267 Lisateave Param (PARAM) hinna kohta

Param (PARAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Param (PARAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PARAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PARAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PARAM tokeni tokenoomikat, avastage PARAM tokeni reaalajas hinda!

PARAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PARAM võiks suunduda? Meie PARAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PARAM tokeni hinna ennustust kohe!

