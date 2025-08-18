Mis on Param (PARAM)

Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.

Üksuse Param (PARAM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Param (PARAM) tokenoomika

Param (PARAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PARAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Param (PARAM) kohta Kui palju on Param (PARAM) tänapäeval väärt? Reaalajas PARAM hind USD on 0.00019285 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PARAM/USD hind? $ 0.00019285 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PARAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Param turukapitalisatsioon? PARAM turukapitalisatsioon on $ 49.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PARAM ringlev varu? PARAM ringlev varu on 259.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARAM (ATH) hind? PARAM saavutab ATH hinna summas 0.179478 USD . Mis oli kõigi aegade PARAM madalaim (ATL) hind? PARAM nägi ATL hinda summas 0.00007207 USD . Milline on PARAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PARAM kauplemismaht on -- USD . Kas PARAM sel aastal kõrgemale ka suundub? PARAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PARAM hinna ennustust

