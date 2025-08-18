Rohkem infot PARAM

PARAM Hinnainfo

PARAM Valge raamat

PARAM Ametlik veebisait

PARAM Tokenoomika

PARAM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Param logo

Param hind (PARAM)

Loendis mitteolevad

1 PARAM/USD reaalajas hind:

$0.00019273
$0.00019273$0.00019273
-5.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Param (PARAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:19:00 (UTC+8)

Param (PARAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00018812
$ 0.00018812$ 0.00018812
24 h madal
$ 0.00020373
$ 0.00020373$ 0.00020373
24 h kõrge

$ 0.00018812
$ 0.00018812$ 0.00018812

$ 0.00020373
$ 0.00020373$ 0.00020373

$ 0.179478
$ 0.179478$ 0.179478

$ 0.00007207
$ 0.00007207$ 0.00007207

+1.44%

-5.14%

+4.39%

+4.39%

Param (PARAM) reaalajas hind on $0.00019285. Viimase 24 tunni jooksul PARAM kaubeldud madalaim $ 0.00018812 ja kõrgeim $ 0.00020373 näitab aktiivset turu volatiivsust. PARAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.179478 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00007207.

Lüliajalise tootluse osas on PARAM muutunud +1.44% viimase tunni jooksul, -5.14% 24 tunni vältel +4.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Param (PARAM) – turuteave

$ 49.95K
$ 49.95K$ 49.95K

--
----

$ 385.70K
$ 385.70K$ 385.70K

259.00M
259.00M 259.00M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Param praegune turukapitalisatsioon on $ 49.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PARAM ringlev varu on 259.00M, mille koguvaru on 2000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 385.70K.

Param (PARAM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Param ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Param ja USD hinnamuutus $ +0.0000561305.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Param ja USD hinnamuutus $ +0.0000000970.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Param ja USD hinnamuutus $ -0.0003304561720661563.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.14%
30 päeva$ +0.0000561305+29.11%
60 päeva$ +0.0000000970+0.05%
90 päeva$ -0.0003304561720661563-63.14%

Mis on Param (PARAM)

Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Param (PARAM) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Param hinna ennustus (USD)

Kui palju on Param (PARAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Param (PARAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Param nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Param hinna ennustust kohe!

PARAM kohalike valuutade suhtes

Param (PARAM) tokenoomika

Param (PARAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PARAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Param (PARAM) kohta

Kui palju on Param (PARAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas PARAM hind USD on 0.00019285 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PARAM/USD hind?
Praegune hind PARAM/USD on $ 0.00019285. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Param turukapitalisatsioon?
PARAM turukapitalisatsioon on $ 49.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PARAM ringlev varu?
PARAM ringlev varu on 259.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARAM (ATH) hind?
PARAM saavutab ATH hinna summas 0.179478 USD.
Mis oli kõigi aegade PARAM madalaim (ATL) hind?
PARAM nägi ATL hinda summas 0.00007207 USD.
Milline on PARAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PARAM kauplemismaht on -- USD.
Kas PARAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
PARAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PARAM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:19:00 (UTC+8)

Param (PARAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.