Parallel (PAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Parallel (PAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Parallel (PAR) teave Mimo Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol deployed on Ethereum, Polygon and Fantom. The stablecoin (PAR) is decentralized (controlled by vMIMO holders), non-custodial, overcollateralized, and fully redeemable synthetic asset pegged to the Euro fiat currency. Ametlik veebisait: https://mimo.capital/ Ostke PAR kohe!

Parallel (PAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Parallel (PAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Koguvaru: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Ringlev varu: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.6 $ 5.6 $ 5.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0.623886 $ 0.623886 $ 0.623886 Praegune hind: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Lisateave Parallel (PAR) hinna kohta

Parallel (PAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Parallel (PAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAR tokeni tokenoomikat, avastage PAR tokeni reaalajas hinda!

PAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAR võiks suunduda? Meie PAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!