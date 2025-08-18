Mis on Parallel (PAR)

Mimo Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol deployed on Ethereum, Polygon and Fantom. The stablecoin (PAR) is decentralized (controlled by vMIMO holders), non-custodial, overcollateralized, and fully redeemable synthetic asset pegged to the Euro fiat currency.

Parallel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Parallel (PAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Parallel (PAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Parallel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PAR kohalike valuutade suhtes

Parallel (PAR) tokenoomika

Parallel (PAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Parallel (PAR) kohta Kui palju on Parallel (PAR) tänapäeval väärt? Reaalajas PAR hind USD on 1.15 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PAR/USD hind? $ 1.15 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Parallel turukapitalisatsioon? PAR turukapitalisatsioon on $ 2.58M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PAR ringlev varu? PAR ringlev varu on 2.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAR (ATH) hind? PAR saavutab ATH hinna summas 5.6 USD . Mis oli kõigi aegade PAR madalaim (ATL) hind? PAR nägi ATL hinda summas 0.623886 USD . Milline on PAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PAR kauplemismaht on -- USD . Kas PAR sel aastal kõrgemale ka suundub? PAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAR hinna ennustust

