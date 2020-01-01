ParagonsDAO (PDT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ParagonsDAO (PDT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ParagonsDAO (PDT) teave We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today! Ametlik veebisait: https://paragonsdao.com/ Ostke PDT kohe!

ParagonsDAO (PDT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ParagonsDAO (PDT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Koguvaru: $ 143.23M $ 143.23M $ 143.23M Ringlev varu: $ 124.20M $ 124.20M $ 124.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.937515 $ 0.937515 $ 0.937515 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02082738 $ 0.02082738 $ 0.02082738 Praegune hind: $ 0.02784602 $ 0.02784602 $ 0.02784602 Lisateave ParagonsDAO (PDT) hinna kohta

ParagonsDAO (PDT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ParagonsDAO (PDT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PDT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PDT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PDT tokeni tokenoomikat, avastage PDT tokeni reaalajas hinda!

PDT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PDT võiks suunduda? Meie PDT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PDT tokeni hinna ennustust kohe!

