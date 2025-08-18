Mis on ParagonsDAO (PDT)

We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today!

ParagonsDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on ParagonsDAO (PDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ParagonsDAO (PDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ParagonsDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PDT kohalike valuutade suhtes

ParagonsDAO (PDT) tokenoomika

ParagonsDAO (PDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on ParagonsDAO (PDT) tänapäeval väärt? Reaalajas PDT hind USD on 0.02715498 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PDT/USD hind? $ 0.02715498 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PDT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ParagonsDAO turukapitalisatsioon? PDT turukapitalisatsioon on $ 3.38M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PDT ringlev varu? PDT ringlev varu on 124.20M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PDT (ATH) hind? PDT saavutab ATH hinna summas 0.937515 USD . Mis oli kõigi aegade PDT madalaim (ATL) hind? PDT nägi ATL hinda summas 0.02082738 USD . Milline on PDT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PDT kauplemismaht on -- USD . Kas PDT sel aastal kõrgemale ka suundub? PDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

