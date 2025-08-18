Rohkem infot PDT

PDT Hinnainfo

PDT Ametlik veebisait

PDT Tokenoomika

PDT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ParagonsDAO logo

ParagonsDAO hind (PDT)

Loendis mitteolevad

1 PDT/USD reaalajas hind:

$0.02715498
$0.02715498$0.02715498
-1.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ParagonsDAO (PDT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:44:29 (UTC+8)

ParagonsDAO (PDT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02687039
$ 0.02687039$ 0.02687039
24 h madal
$ 0.02822588
$ 0.02822588$ 0.02822588
24 h kõrge

$ 0.02687039
$ 0.02687039$ 0.02687039

$ 0.02822588
$ 0.02822588$ 0.02822588

$ 0.937515
$ 0.937515$ 0.937515

$ 0.02082738
$ 0.02082738$ 0.02082738

+0.81%

-1.78%

-1.00%

-1.00%

ParagonsDAO (PDT) reaalajas hind on $0.02715498. Viimase 24 tunni jooksul PDT kaubeldud madalaim $ 0.02687039 ja kõrgeim $ 0.02822588 näitab aktiivset turu volatiivsust. PDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.937515 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02082738.

Lüliajalise tootluse osas on PDT muutunud +0.81% viimase tunni jooksul, -1.78% 24 tunni vältel -1.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ParagonsDAO (PDT) – turuteave

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

--
----

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

124.20M
124.20M 124.20M

143,227,431.8667123
143,227,431.8667123 143,227,431.8667123

ParagonsDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 3.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PDT ringlev varu on 124.20M, mille koguvaru on 143227431.8667123. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.89M.

ParagonsDAO (PDT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ParagonsDAO ja USD hinnamuutus $ -0.00049403863581024.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ParagonsDAO ja USD hinnamuutus $ -0.0011956935.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ParagonsDAO ja USD hinnamuutus $ +0.0028584608.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ParagonsDAO ja USD hinnamuutus $ -0.008958171475652874.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00049403863581024-1.78%
30 päeva$ -0.0011956935-4.40%
60 päeva$ +0.0028584608+10.53%
90 päeva$ -0.008958171475652874-24.80%

Mis on ParagonsDAO (PDT)

We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ParagonsDAO (PDT) allikas

Ametlik veebisait

ParagonsDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on ParagonsDAO (PDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ParagonsDAO (PDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ParagonsDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ParagonsDAO hinna ennustust kohe!

PDT kohalike valuutade suhtes

ParagonsDAO (PDT) tokenoomika

ParagonsDAO (PDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ParagonsDAO (PDT) kohta

Kui palju on ParagonsDAO (PDT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PDT hind USD on 0.02715498 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PDT/USD hind?
Praegune hind PDT/USD on $ 0.02715498. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ParagonsDAO turukapitalisatsioon?
PDT turukapitalisatsioon on $ 3.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PDT ringlev varu?
PDT ringlev varu on 124.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PDT (ATH) hind?
PDT saavutab ATH hinna summas 0.937515 USD.
Mis oli kõigi aegade PDT madalaim (ATL) hind?
PDT nägi ATL hinda summas 0.02082738 USD.
Milline on PDT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PDT kauplemismaht on -- USD.
Kas PDT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PDT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:44:29 (UTC+8)

ParagonsDAO (PDT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.